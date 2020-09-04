الهجرة تكشف عن خطة لتشجيع العائلات النازحة بالعودة إلى مناطقها

2020/09/04 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن خطة لتشجيع العائلات النازحة بالعودة إلى مناطقها.

وقال وكيل وزارة الهجرة جاسم العطية في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك خطة من وزيرة الهجرة والمهجرين لتقديم دعم خاص للعائلات النازحة”، لافتاً إلى أن “هذه الخطة تتضمن موافقات لتقديم منحة العودة مباشرة للعائلات التي تغادر المخيمات، لتشجيعها على العودة لمناطقها”.

وأشار العطية إلى أن “الخطة ستبدأ هذا الشهر، إذا تم استحصال الموافقات وستنفذ على جميع المخيمات”، مبيناً أن “الهدف من هذه الخطة هو رفع وتيرة عودة النازحين، التي شهدت انخفاضاً مقارنة بالعام الماضي بسبب المشاكل الأمنية والاجتماعية لبعض هذه العائلات في مناطق سكناها”.

وأضاف، أن “عدد المخيمات الموجودة حالياً في العراق هي 47 مخيماً تضم 59,316 عائلة و291,055 نازحا”، مبيناً أن “هذه العائلات موزعة على المخيمات الموجودة بأكثرية في دهوك والموصل وأربيل ومن ثم بقية المحافظات”.

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