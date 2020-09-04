التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”517″ المسجلة اليوم في الرصافة

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 517 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 150 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية فيما ارتفعت نسب الشفاء الى 83% من مجمل الاصابات المسجلة التراكمية.
وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 517 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
– 150 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع بغداد الجديدة 30 حالة
قطاع الرصافة 17 حالات
قطاع النهروان 35 حالة
قطاع الشعب 30 حالة
قطاع البلديات الثاني 16 حالة
قطاع المدائن 22 حالة
– 367 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 131 حالة محلة 555, 560, 521, 544, 527, 516, 513, 550, 537, 528, 575, 582, 516, 539, 541, 577, 519, قطاعات 55, 16, صفر, 79, 52, 54, 66, 25, 29
الكرخ 17 حالة ضمن المناطق التالية, المحمودية حالة واحدة, السيدية 4 حالات, ابو دشير حالة واحدة, اليرموك حالتين, القادسية حالة واحدة, الحرية حالة واحدة, العامرية حالتين, المنصور حالتين, حي العامل حالة واحدة, حي الجوادين حالة واحدة, الغزالية حالة واحدة
محافظة ميسان حالة واحدة ابو رمانة
حي السفير حالتين الزراعي
الامين 16 حالة محلة 739, 735, 731, 745, 733
المشتل 7 حالات محلة 729
الجادرية 5 حالات محلة 925
الاعظمية 14 حالة محلة 314, 312, 310, 316, 318
العبيدي 16 حالة محلة 769, 756, 762, الزراعي
ام الكبر والغزلان 5 حالات محلة 345
حي الرئاسة 3 حالات محلة 751
البلديات 17 حالة محلة 728, 745, 742, 738
الكرادة 12 حالة محلة 925, 931, 901, 903, 904
الشعب 21 حالة محلة 333, 325, 337, 357, 359, البنوك, حي اور, حي سومر, الزراعي
حي الزهراء 5 حالات محلة 765, 759
بسماية حالتين قرية 10
سبع قصور 3 حالات شارع ابو علي
الكريعات 4 حالات
القاهرة 4 حالات محلة 309
حي الخليج 7 حالات محلة 707, 709, 703,
شارع المغرب 3 حالات محلة 302
محافظة ديالى حالة واحدة
بغداد الجديدة حالتين
المدائن 7 حالات حي الوحدة, الخالصة
جسر ديالى 3 حالت محلة 103
حي اكد حالتين محلة 754
باب المعظم 3 حالات محلة 112
محافظة الديوانية حالة واحدة مركز المحافظة
حي تونس حالتين محلة 328
الصليخ 4 حالات محلة 326, 328, 311
شارع فلسطين 7 حالات محلة 504, 508, 505
الزعفرانية 15 حالة محلة 960, 954, 958, 962, 961
المعامل حالتين محلة 779
محافظة البصرة حالة واحدة حي الحسين
زيونة 9 حالات محلة 716, 718, 709, 714, 716
الوزيرية حالة واحدة محلة 308
راغبة خاتون حالة واحدة محلة 320
الكفاح 3 حالات محلة 113
الحسينية 5 حالات محلة 220, 221, حي الزهور, السكلات
حي الكيلاني حالة واحدة محلة 133
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 32029 توفي منهم 1150 للاسف فيما اكتسب الشفاء 26456 مما يبلغ نحو 83% نسبة الشفاء التراكمي ومتبقي قيد العلاج 3437”.
ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.
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