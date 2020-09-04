التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”517″ المسجلة اليوم في الرصافة

2020/09/04 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 517 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 150 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية فيما ارتفعت نسب الشفاء الى 83% من مجمل الاصابات المسجلة التراكمية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 517 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 150 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد الجديدة 30 حالة

قطاع الرصافة 17 حالات

قطاع النهروان 35 حالة

قطاع الشعب 30 حالة

قطاع البلديات الثاني 16 حالة

قطاع المدائن 22 حالة

– 367 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 131 حالة محلة 555, 560, 521, 544, 527, 516, 513, 550, 537, 528, 575, 582, 516, 539, 541, 577, 519, قطاعات 55, 16, صفر, 79, 52, 54, 66, 25, 29

الكرخ 17 حالة ضمن المناطق التالية, المحمودية حالة واحدة, السيدية 4 حالات, ابو دشير حالة واحدة, اليرموك حالتين, القادسية حالة واحدة, الحرية حالة واحدة, العامرية حالتين, المنصور حالتين, حي العامل حالة واحدة, حي الجوادين حالة واحدة, الغزالية حالة واحدة

محافظة ميسان حالة واحدة ابو رمانة

حي السفير حالتين الزراعي

الامين 16 حالة محلة 739, 735, 731, 745, 733

المشتل 7 حالات محلة 729

الجادرية 5 حالات محلة 925

الاعظمية 14 حالة محلة 314, 312, 310, 316, 318

العبيدي 16 حالة محلة 769, 756, 762, الزراعي

ام الكبر والغزلان 5 حالات محلة 345

حي الرئاسة 3 حالات محلة 751

البلديات 17 حالة محلة 728, 745, 742, 738

الكرادة 12 حالة محلة 925, 931, 901, 903, 904

الشعب 21 حالة محلة 333, 325, 337, 357, 359, البنوك, حي اور, حي سومر, الزراعي

حي الزهراء 5 حالات محلة 765, 759

بسماية حالتين قرية 10

سبع قصور 3 حالات شارع ابو علي

الكريعات 4 حالات

القاهرة 4 حالات محلة 309

حي الخليج 7 حالات محلة 707, 709, 703,

شارع المغرب 3 حالات محلة 302

محافظة ديالى حالة واحدة

بغداد الجديدة حالتين

المدائن 7 حالات حي الوحدة, الخالصة

جسر ديالى 3 حالت محلة 103

حي اكد حالتين محلة 754

باب المعظم 3 حالات محلة 112

محافظة الديوانية حالة واحدة مركز المحافظة

حي تونس حالتين محلة 328

الصليخ 4 حالات محلة 326, 328, 311

شارع فلسطين 7 حالات محلة 504, 508, 505

الزعفرانية 15 حالة محلة 960, 954, 958, 962, 961

المعامل حالتين محلة 779

محافظة البصرة حالة واحدة حي الحسين

زيونة 9 حالات محلة 716, 718, 709, 714, 716

الوزيرية حالة واحدة محلة 308

راغبة خاتون حالة واحدة محلة 320

الكفاح 3 حالات محلة 113

الحسينية 5 حالات محلة 220, 221, حي الزهور, السكلات

حي الكيلاني حالة واحدة محلة 133

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 32029 توفي منهم 1150 للاسف فيما اكتسب الشفاء 26456 مما يبلغ نحو 83% نسبة الشفاء التراكمي ومتبقي قيد العلاج 3437”.





ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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