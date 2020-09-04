بروتوكولات الرئيس –  كاظم المقدادي


بروتوكولات الرئيس –  كاظم المقدادي
2020/09/04 | 17:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بروتوكولات الرئيس –  كاظم المقدادي تابعت بدقة ..

مراسيم استقبال اول رئيس فرنسي  يزور العراق ، وعلى الرغم من الحفاوة التي استقبل بها ، من  قبل الرئاسات  الثلاث ،  والسادة المسؤولين ، الا اني اظن انها سوف لن تترك انطباعا طيبا ، عند الرئيس ماكرون  والوفد المرافق له.

منذ وصول الرئيس الفرنسي الى قصر السلام […]

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