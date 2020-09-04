2020/09/04 | 17:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروتوكولات الرئيس – كاظم المقدادي تابعت بدقة ..مراسيم استقبال اول رئيس فرنسي يزور العراق ، وعلى الرغم من الحفاوة التي استقبل بها ، من قبل الرئاسات الثلاث ، والسادة المسؤولين ، الا اني اظن انها سوف لن تترك انطباعا طيبا ، عند الرئيس ماكرون والوفد المرافق له.منذ وصول الرئيس الفرنسي الى قصر السلام […]

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