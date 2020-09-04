ضبط تلاعب بقياسات مادة السيراميك ومواد غذائية في منفذين حدوديين

2020/09/04 | 17:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط تلاعب بقياسات مادة السيراميك ومواد غذائية في منفذي مندلي وزرباطية الحدوديين.وذكرت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) انه ” تم في منفذ مندلي الحدودي بمحافظة ديالى ضبط عجلة محملة بمادة السيراميك بحمولة إجمالية (46 طنا و 300كغم) تم التلاعب بقياسات أبعادها والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز […]

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