“ملح ديالى”.. صناعة عمرها قرن تلفظ انفاسها الاخيرة

2020/09/04 | 17:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىفي اطراف ناحية بني سعد في اقصى جنوب غرب ديالى تنتشر 5 معامل متخصصة بانتاج ملح الطعام منذ عقود طويلة وهي تزود الاسواق بعشرات الاطنان شهريا وتتميز بالجودة العالية تضاهي المستورد لكنها بدات تعاني مصاعب جمة في ظل تدفق هائل للملح المستورد وباسعار زهيدة مع فقدان الجودة لكنه يعتمد على تاثير الاسعار في جذب الزبائن..مدير ناحية بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي اوضح في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صناعة الملح في ديالى وخاصة بني سعد تمتد الى اكثر من قرن تقريبا وهي من الصناعات القديمة جدا وتنتشر في 5 معامل باطراف الناحية وهي تؤمن فرص عمل للعشرات من العاطلين”.واضاف السعدي،ان” ملح ديالى رغم جودته لكنه يعاني من مصاعب جمة في ظل اغراق الاسواق بالمستورد الذي يمتيز برخص ثمنه رغد ردائته لكن الوضع الاقتصادي كلها عوامل تدفع الى تسويق المستورد لانعدام فرص التنافس”.واشار السعدي الى ان” معامل الملح في بني سعد قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق خلال سنة فقط لو توقف الاستيراد ومنحت المعامل دعم حكومي في تطوير اليات العمل والانتاج وفتح فرص اكبر للعاطلين مؤكدا بان جودة الملح عالية وهي تجري وفق اطر تقليدية حتى الان”.واشار الى، ان” ديالى تتميز بوجود الكثير م المصانع والمعامل المهمة في الانتاج الغذائي لكنها في الاغلب معطلة بسبب عدم وجود دعم حكومي لكن الطامة الكبرى هي الاستيراد واغراق الاسواق بالمنتوجات دون اي اجراءات لحماية المنتوج الوطني”.وتابع ان” صناعة الملح في ديالى كغيرها من الصناعات الاخرة تلفط انفاسها الاخيرة لان بقاء الاستيراد دون اجراءات حقيقية للصناعة الوطنية ستؤدي حتما الى اندثارها واغلق ماتبقى من ابواب المعامل والمصانع والورش “.وتتميز ناحية بني سعد باحتوائها على اكبر مدينة صناعية في ديالى وتضم اكثر من 400 معمل ومصنع وورشة تنتج قرابة 50 مادة

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