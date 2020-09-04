2020/09/04 | 17:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} ألتقى رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في أنقرة التي وصلها صباح اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وجرى اللقاء في المجمع الرئاسة في العاصمة أنقرة، بشكل مغلق واستغرق نحو ساعة و15 دقيقة.

وفي وقت سابق الجمعة، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بارزاني، في أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر، إن الكفاح المشترك ضد منظمة {بي كا كا}، كان على رأس المواضيع التي جرت مناقشتها".

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني وأردوغان يعقدان اجتماعاً مغلقاً لـ 75 دقيقة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني وأردوغان يعقدان اجتماعاً مغلقاً لـ 75 دقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).