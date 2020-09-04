رودريجيز وأنتقاله إلى الدوري الإنجليزي

2020/09/04 | 17:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

يبدو إن نادي إيفرتون الإنجليزي، قد أنهى اتفاقه مع نادي ريال مدريد، للتعاقد مع لاعب الوسط الكولومبي “جيمس رودريجيز”، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويذكر أن “رودريجيز” سوف يوقع على عقد لانتقاله إلى نادي إيفرتون، بعقد يمتد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وسوف يتواجد في مقر النادي منتصف الإسبوع المقبل، للدخول في معسكر الفريق، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي.

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