مدرب: الاندية تحتاج 45 يوماً للاستعداد للموسم الجديد

2020/09/04 | 18:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة،بغداد..

اكد المدرب المساعد لنادي الزوراء، احمد خضير، ان الاندية العراقية تحتاج الى 45 يوماً على اقل تقدير كي تستعد للموسم الجديد.

وقال خضير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ انه “في الظروف الطبيعية فان الاندية تحتاج 45 يوماً كي تستعد لاموسم الحديد”.

واوضح بالقول، “في ظل هذه الظروف نحتاج اياماً اكثر للتجمع ايضا وكلما زادت المدة ستتغير الكثير من الأمور وقد يلغى او تتغير الية الدوري الممتاز”.

يذكر ان الدوري الممتاز توقف منذ 19 اذار الماضي بسبب جائحة كورونا.



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