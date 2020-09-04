اقليم كوردستان: الموقف الوبائي خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/09/04 | 18:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل 597 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 25 مصابا بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (4 ايلول 2020)، انه "تم اجراء 5144 فحصا لفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين الماضية وان الاصابات الجديدة توزعت على دهوك بواقع 273 حالة واربيل 160 حالة والسليمانية 110 حالات و 27 حالة في كل من حلبجة وكرميان".

واضافت، انه "تم تسجيل 25 حالة وفاة منها 6 في أربيل و12 في السليمانية و3 في دهوك، وحالة واحدة في رابرين، فيما شفي 323 مصابا خلال نفس الفترة".





جدير بالذكر انه بتسجيل هذه الاصابات الجديدة فقد ارتفع اجمالي الاصابات بكورونا في الاقليم الى 31132 مصابا ، شفي منهم 19701حالة وتوفي 1173.

ا.ح

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