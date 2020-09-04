شرطة البصرة تلقي القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل في قضاء شط العرب

2020/09/04 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على متهم بعد 4 ساعات من ارتكابه جريمة قتل في قضاء شط العرب.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية الاستجابة الاوليه (115) عن وجود جريمة قتل في قضاء شط العرب، تم تشكيل قوة من قسم شط العرب ومركز شرطة الفيحاء وفوج طوارئ الشرطة التاسع، والانتقال إلى مكان الجريمة".

وأضاف البيان، أنه "بعد التحري وجمع المعلومات وخلال وقت قياسي (4 ساعات) تم التعرف على هوية القاتل وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة".

وأشارت قيادة شرطة البصرة، إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

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