2020/09/04 | 18:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشباب والرياضة: لا بد من تشكيل هيئة مؤقتة لادارة نادي كربلاء لثلاثة اشهر للتحضير لانتخابات وفق القانون النافذ بالتنسيق مع المحافظة

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