أمجد عطوان يحسم قراره مع الكويت الكويتي

2020/09/04 | 18:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد لاعب المنتخب الوطني، أمجد عطوان محترف نادي الكويت استمراره مع الفريق في الموسم الجديد، حيث يمتد عقده إلى موسم إضافي.وقال عطوان في تصريحات إعلامية عقب فوز الأبيض بلقب دوري stc الممتاز أنه لا ينوي الرحيل عن العميد، في الموسم المقبل.ويعد عطوان المحترف الثالث الذي تأكد استمراره مع الفريق إلى جانب الإيفواري جمعة سعيد ولاعب الوسط الفرنسي عبدول سيسوكو في الوقت الذي لم يحسم بعد موقف اللاعب علاء عباس.وكشفت مصادر ان إدارة الكرة وضعت قرار استمرار أو رحيل عباس بيد المدرب الهولندي رود كرول الذي سيحسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الكرة مساعيها لاستقطاب مدافع أجنبي لتدعيم الخط الخلفي.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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