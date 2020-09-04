الصحة العالمية: ننتظر اخباراً جيدة بشأن لقاح كورونا في الاشهر القريبة

2020/09/04 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، عن أملها في تلقي "أخبار جيدة" بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الأشهر القريبة.

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