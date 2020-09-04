صحة نينوى : وصول أجهزة طبية حديثة لعلاج مصابي كورونا

2020/09/04 | 18:56 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلنت دائر صحة نينوى عن وصول أجهزة طبية حديثة لمساعدة مصابي كورونا من الحالات الحرجة على التنفس من نوع (CPAP) لمحافظة نينوى عن طريق وزارة الصحة الاتحادية.وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "صحة نينوى تسلمت 13 من أجهزة ضغط مجرى الهواء الايجابي المستمر (CPAP) على خلفية ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا داخل الموصل ".وأوضح ان " الاجهزة وزعت على عموم المشافي المتواجدة داخل مدينة الموصل" ،لافتا الى ان " دفعة اخرى من هذه الاجهزة ستصل الى الموصل خلال الايام القليلة المقبلة "/انتهى

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