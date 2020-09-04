2020/09/04 | 18:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / أرتفعت نسبة الشفاء العام من مرض كورونا في محافظة ديالى الى 90% وهي الاعلى في المحافظة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /: نينا / اليوم ان معدلات الشفاء من مرض كورونا المستجد شهدت ارتفاعا بنسبة 90% منذ تسجيل اول اصابة بالمرض قبل / 6 / اشهر .واضاف ان” الوضع في ردهات العزل الصحي في بعقوبة وبقية مدن ديالى تحت السيطرة وهناك فرق بسبب ارتفاع معدلات الشفاء العالية التي وصلت الى / 6592 / حالة شفاء من مجمل الاصابات المؤكدة البالغة / 6273 / اصابة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدلات الشفاء من مرض كورونا في ديالى الى 90%) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع معدلات الشفاء من مرض كورونا في ديالى الى 90%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).