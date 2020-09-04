اكثر من 5000 اصابة بكورونا في يوم واحد في العراق

2020/09/04 | 18:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، الموقف الوبائي للاصابات بفيروس كورونا بتسجيل 5036 اصابة جديدة بالفيروس و85 حالة وفاة....

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