الأمن الوطني العراقي يقبض على ارهابيين شاركوا بسبي ايزيديات

2020/09/04 | 18:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة "ارهابيين" شاركوا في "سبي" الايزيديات في نينوى....

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