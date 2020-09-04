دراسة مستقلة تؤكد نجاح اللقاح الروسي في توليد مناعة دون آثار ضارة

2020/09/04 | 19:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

نجح لقاح “كوفيد 19” الروسي في تطوير استجابة مناعية مضادة لفيروس كورونا المستجد، في أجسام جميع المشاركين في التجارب المبكرة، ولم يتسبب بأي آثار ضارة خطيرة، وفقًا لدرسة نشرتها مجلة علمية شهيرة.

وأنتج اللقاح أيضًا استجابة في الخلايا التائية –وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد جهاز المناعة على تدمير العدوى- وفقًا للنتائج الأولية من تجارب المرحلتين الأولى والثانية التي نُشرت، اليوم الجمعة، في مجلة “لانسيت” الطبية.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، فإن هذه النتائج تعد تأكيدا لتصريحات أدلى بها المسؤولون الروس سابقًا، قبل أن تراجع البيانات من قبل خبراء أجانب.

وقالت الوكالة إنه رغم القيود المتعلقة بالتجارب، فإن البيانات التي تمت مراجعتها من قبل الأقران تعزز آفاق روسيا في السباق مع الولايات المتحدة والصين وأوروبا لتطوير اللقاح، بعد شكوك واسعة النطاق.

انتقد مسؤولو الصحة في أماكن أخرى حول العالم، موافقة التنظيمية لموسكو، على بدء استخدام اللقاح، الشهر الماضي، قبل أن يمر بمرحلة التجارب الثالثة واسعة النطاق.

وبحسب “لانسيت” فإن الدراسات في المرحلتين الأولى والثاني للقاح “سبوتنيك في”، كشفت عن توليد جميع المشاركين الـ76 أجسامًا مضادة للفيروس المسبب لمرض “كوفيد 19”.

من جانبه قال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يدعم عملية تطوير وإنتاج اللقاح، إن

على جانب آخر، أعلن الصندوق، اليوم، أن النتائج الأولى للتجارب السريرية التي بدأت بعد تسجيل لقاح “سبوتنيك في” سيتم نشرها في المجلات العلمية تباعا خلال الشهرين القادمين.

وبحسب الصندوق، فإن “النتائج الأولية للدراسة السريرية التي بدأت بعد تسجيل اللقاح وبمشاركة 40 ألف متطوع سيتم نشرها بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني”.

وبحسب ديميترييف، فقد تلقى الصندوق طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات لخمس دول، وأن القدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة كل عام.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزير سيرغي شويغو، تلقي اللقاح المحلي المضاد “كوفيد 19”.



قالت الوزارة في بيان: “ردا على سؤال زملائه من الدول الأجنبية، قال شويغو إنه تلقى مؤخرا اللقاح المحلي ضد كورونا المستجد”.انتهى 25

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