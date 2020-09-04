الصحة العالمية: نأمل في تلقي أخبار جيدة بشأن لقاح كورونا في الأشهر القريبة

2020/09/04 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، عن أملها في تلقي “أخبار جيدة” بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الأشهر القريبة.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، “نأمل جميعا في تلقي أخبار جيدة حول اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الاشهر القريبة”.

وشدد مدير المنظمة مع ذلك على ضرورة توحيد كل دول العالم جهودها لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن اتباع القومية في مجال اللقاح لن يؤدي إلا إلى إبطاء الرد على الجائحة.

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