عصابة سلب تستعين بمركبات 'البيشمركة'.. هذا ما وجدوه معهم!

2020/09/04 | 19:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت مديرية شرطة مكافحة الاجرام في السليمانية، الجمعة، القبض على عصابة تسليب مكونة من 10 اشخاص بحوزتهم 4 سيارات و 11 قطعة سلاح.





وقال مدير شرطة مكافحة الاجرام في السليمانية، اكرم قادر في تصريح صحفي لوسائل اعلام كوردية تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (4 ايلول 2020)، ان "قوة من شرطة المكافحة القت القبض على عصابة 10 اشخاص متهمين بأخذ الاتاوات من المواطنين، وان اعضاء العصابة قاموا بإطلاق النار على افراد الشرطة، دون وقوع ا خسائر في الارواح".

واضاف، ان "افراد العصابة كانوا يستقلون 4 سيارات اثنتان منها تحمل ارقام وزارة البيشمركة يشتبه في كونها مزورة، كما تم وضع اليد على 11 قطعة سلاح والمكونة من (اربع بنادق كلاشنكوف وبندقية M4 و بي كي سي و 5 مسدسات وكميات من الاطلاقات والاعتدة)".

واوضح، ان "شرطة المكافحة وصلتها شكاوى سابقة بشأن قيام افراد العصابة بعمليات تسليب واخذ اتاوات من المواطنين".

ا.ح

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