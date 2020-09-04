الذكرى ال33 لرحيل النقابي الشيوعي الفلسطيني العريق سليم القاسم - جهاد عقل

2020/09/04 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جهاد_عقل صفحات من تاريخ الحركة النقابية العربية الفلسطينية:تحل يوم الاثنين، السابع من شهر أيلول، الذكرى الثالثة والثلاثون لرحيل القائد النقابي الشيوعي العريق سليم القاسم، الذي وافته المنية في مدينة الناصرة يوم الاثنين 7/9/1987 إثر وعكة صحية أصابته، وتم تشييع جثمانه يوم الثلاثاء 8/9/1987 باشتراك "الجماهير العمالية والجبهوية بالألوف في موكب الوداع الأخير للقائد النقابي، سليم القاسم"، كما جاء في ع ......





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