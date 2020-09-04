الاشتراكية – التطور الموضوعي الجدلي للمجتمع الانساني - خليل اندراوس

2020/09/04 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس الرأسمالية وخاصة في أعلى مراحل تطورها –المرحلة الامبريالية، بحكم طبيعتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تخدم طبقة رأس المال وسلطتها وهيمنتها في دول رأس المال وعالميًا، وتعمل بكل الوسائل الاقتصادية والسياسية والايديولوجية والعسكرية، وتنشر وتعمق السيطرة على دول الجنوب الفقيرة وتنتهك المساواة في الحقوق بين الشعوب، وتبذر بذور التنافر والصراعات القومية، وتتبنى مفاهيم عنصرية شوفينية كالصهيونية الع ......





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