الاسطورة تاريخ مشفر - محمد الخويلدي

2020/09/04 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الخويلدي الأسطورة تاريخ مشفرتعرف الأسطورة بانها حكاية أو قصة قديمة أو مجموعة من القصص تعود إلى الزمن القديم، ولكنها لا تكون دائماً قصص حقيقية حصلت على أرض الواقع، ومن الجدير بالذكر أنها تكون متعلقة بأحداث محددة، أو بأشخاص معيّنين، أو بأماكن معينة، وتشبه الأساطير الحكايات الشعبية من ناحية المحتوى، ففيها أشخاص خارقين، وتفسيرات لظواهر طبيعية مختلفة عن الواقع.



تنتقل الأساطير من جيل إلى آخر، ويختلف سرد ......





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