رسمياً | ليونيل ميسي يعلن استمراره مع برشلونة هذا الموسم

2020/09/04 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ …أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، مساء اليوم الجمعة، استمراره ضمن صفوف البلوجرانا في الموسم المقبل.وأنهى ميسي بهذا الإعلان الرسمي خلال حوار مع موقع جول العالمي، كل التكهنات حول مستقبله، والتي أثارت شكوك الكثير من عشاقه وجماهيره من جميع أنحاء العالم.

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