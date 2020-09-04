رسمياً.. ميسي يُعلن بقاءه في برشلونة

2020/09/04 | 19:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، مساء اليوم الجمعة، استمراره ضمن صفوف البلوجرانا في الموسم المقبل.وأنهى ميسي بهذا الإعلان الرسمي خلال حوار مع موقع جول العالمي، كل التكهنات حول مستقبله، والتي أثارت شكوك الكثير من عشاقه وجماهيره من جميع أنحاء العالم.وكان أسطورة بلوجرانا قد أبدى رغبته في إنهاء علاقته بالنادي، على خلفية أزمات عدة مع الإدارة ضاعفها الموسم الماضي الكارثي الذي أنهاه برشلونة دون أي تتويج.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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