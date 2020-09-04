“بسبب شكله” عارض أزياء سعودي يثير الجدل ويتصدر التريند بالمملكة

2020/09/04 | 19:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدر “زياد المسفر” ، أبرز عارضي الأزياء بالمملكة العربية السعودية ، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر بالمملكة، بعد تعرضه للتنمر من قبل بعض الشباب السعودي.وتداول المغردون مقطع فيديو يوضح ما تعرض له زياد المسفر ، وهو يسير فى أحد شوارع المملكة ليقترب منه عدداً من الشبان موجهين له عبارات وألفاظ نابية […]

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