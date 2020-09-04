ميسي يقرر البقاء في برشلونة

2020/09/04 | 19:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ متابعة

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البقاء في نادي برشلونة في الموسم المقبل، خلال مقطع فيديو نشره مساء اليوم.

وقال ميسي: “لم أكن سعيداً واردت المغادرة، لم يُسمح لي بذلك بأي شكل من الأشكال وسأبقى يالنادي حتى لا أتورط في نزاع قانوني، إدارة النادي بقيادة بارتوميو كارثة، لن أذهب للمحاكمة ضد نادي حياتي، ولهذا السبب سأبقى”.

وأكمل: “أولا لأنه بعد الهزيمة في لشبونة كان الأمر صعبا للغاية.



كنا نعلم أنهم خصم قوي لكن ليس الهزيمة بهذه الطريقة مما يعطي صورة سيئة للنادي، أردت أن يمر الوقت ثم أخرج لتوضيح كل شيء”.

وتابع: “طوال العام كنت أخبر النادي والرئيس بأنني أريد الخروج، وكنت أعتقد بأن الوقت قد حان الآن، كنت مؤمن بأن النادي في حاجة للاعبين شباب جدد وبان وقتي قد انتهى هنا”.

وأكمل: “برشلونة أعطاني كل شيء وأعطيته كل شيء.



أعلم أنه لم يخطر ببالي أبدًا أن أقاضي برشلونة”.

وواصل: “شعرت بالاسف الشديد فعلاً لأنني كنت دائماً اقول بأنني أريد إنهاء مسيرتي هناك، كانت سنة صعبة لقد عانيت كثيراً في التدريبات والمباريات وفي غرفة تبديل الملابس”.

وأضاف: “كان عامًا صعبًا للغاية، لقد عانيت كثيرًا في التدريبات وفي المباريات وفي غرفة الملابس.



أصبح كل شيء صعبًا للغاية بالنسبة لي وجاء وقت فكرت فيه في البحث عن أهداف جديدة وأجواء جديدة”.

وقال أيضاً: “جاء وقت التفكير في الرحيل وعن أهداف جديدة وأجواء جديدة، ولم يأتي ذلك بسبب نتيجة دوري الابطال أمام بايرن، القرار كانت افكر فيه منذ فترة طويلة واخبرت الرئيس بذلك”.

وتابع: “بارتوميو أخبرني أنه بنهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أرغب في الذهاب أو ما إذا كنت أرغب في البقاء وفي النهاية لم يفي بوعده”.

جاء قرار قائد البرسا بعد حوالي أسبوعين من الترقب حول نهاية الأمر، خاصة بعد أن رفض اللاعب الإنضمام إلى التدريبات.

وكان الحديث يدور عن إقتراب اللاعب من الرحيل، وكانت الوجهة الأقرب، هي الإنضمام لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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