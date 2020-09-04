مشاركة لألعاب القوى العراقية بدورة عبر زوم

2020/09/04 | 19:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / واصل الاتحاد العراقي لألعاب القوى جدول أعماله ومهامه الدولية عبر تطبيق زوم من خلال المشاركة باجتماع اللجنة الإعلامية لاتحاد غرب آسيا.وقال الأمين المالي للاتحاد الدكتور زيدون جواد للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / أن الاتحاد يواصل مهامه ومشاركاته الدولية من خلال حضور اجتماع اللجنة الإعلامية لاتحاد غرب آسيا حيث شارك المنسق الإعلامي للاتحاد ميثم طاهر بالاجتماع لوضع الخطة المستقبلية لعمل الاتحاد.وبين أن جمعية تطوير مدربي العاب القوى العربي والذي تتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقرا لها طلبت من المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي إلقاء محاضرة متخصصة في الإعلام بدورة تقيمها الجمعية وهذا يدلل على مكانة العراق وكفاءة اللجان في الاتحاد المحلي.يشار إلى أن العاب القوى حققت العديد من الإنجازات في السنوات الماضية.



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