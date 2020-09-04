ثائر احمد يتجاوز مرحلة الخطربعد اصابته بكورونا

2020/09/04 | 19:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / تجاوز المدرب الكروي ثائر احمد مرحلة الخطر بعد مرور عشرة أيام على إصابته بفايروس كورونا.ومر المدرب الحاصل على لقب الدوري العراقي لثلاثة مواسم بمراحل صعبة في بداية إصابته بالفايروس احتاج من خلالها للتنفس الاصطناعي ومع مرور الأيام بدأ بالتحسن التدريجي.يشار إلى أن ثائر احمد أصيب بفايروس كورونا قبل عشرة أيام أجبره على الحجر الصحي المنزلي./انتهى

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