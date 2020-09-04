الحكومة تعلن قرب تنفيذ خطة شاملة لعودة النازحين لمناطقهم

2020/09/04 | 19:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، قرب تنفيذ خطة على جميع المخيمات لرفع وتيرة عودة النازحين إلى مناطقهم بعد انخفاضها مقارنة بالعام الماضي، متمثلة بتقديم دعم خاص للعائلات النازحة حال مغادرتها المخيمات.

وذكر وكيل الوزارة، جاسم العطية، في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (4 أيلول 2020)، إن "هناك خطة من وزيرة الهجرة والمهجرين لتقديم دعم خاص للعائلات النازحة"، لافتا إلى أن "هذه الخطة تتضمن موافقات لتقديم منحة العودة مباشرة للعائلات التي تغادر المخيمات، لتشجيعها على العودة لمناطقها".

وأضاف العطية، إلى أن "الخطة ستبدأ هذا الشهر، إذا تم استحصال الموافقات وستنفذ على جميع المخيمات"، مبينا أن "الهدف من هذه الخطة هو رفع وتيرة عودة النازحين، التي شهدت انخفاضا مقارنة بالعام الماضي بسبب المشاكل الأمنية والاجتماعية لبعض هذه العائلات في مناطق سكناها".

وتابع المسؤول، أن "عدد المخيمات الموجودة حاليا في العراق هي 47 مخيما تضم 59,316 عائلة و291,055 نازحا"، موضحا أن "هذه العائلات موزعة على المخيمات الموجودة بأكثرية في دهوك والموصل وأربيل ومن ثم بقية المحافظات".

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