2020/09/04 | 19:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، إيرج مسجدي، اليوم الجمعة عن زيارة مرتقبة قريبا لوزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، الى طهران.





والتقى مسجدي اليوم ، مع علاوي وبحث معه حول نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي والوفد المرافق الى طهران والإتفاقات الثنائية المتمخضة عن الزيارة، مؤكدا ضرورة وضع اللمسات الأخيرة عليها والمضي قدما لإدخالها حيز التنفيذ.

وأكد علاوي ومسجدي خلال اللقاء على ضرورة تجنب الازدواج الضريبي، وتعزيز التعاون الجمركي بين البلدين.

وتطرق الجانبان الى اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار المتبادل بين البلدين، فضلا عن تسديد الحكومة العراقية مستحقات بيع إيران الغاز والكهرباء للعراق.

كما أكد مسجدي على إستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشراء فائض العراق من محاصيل الشعير والقمح.

وفي ختام اللقاء، قدم السفير الإيراني في بغداد دعوة رسمية من وزير الإقتصاد والمالية الإيراني، فرهاد دج بسند، الى علاوي لزيارة طهران.

من جانبه، أعرب علاوي عن تقديره للدعوة، معلنا عن استعداده لزيارة إيران في القريب العاجل.

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يزور ايران قريباً.. وهذه أبرز ملفاته) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يزور ايران قريباً.. وهذه أبرز ملفاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).