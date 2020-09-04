2020/09/04 | 19:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} كشف تحالف عراقيون، عن رؤيته في شكل الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات.





وقال النائب عن التحالف جاسم البخاتي لوكالة {الفرات نيوز} ان "نواب تحالف عراقيون سيحضرون جلسة البرلمان {المقررة} غداً".

وأضاف "لم تتضح الصورة على قضية الدوائر الانتخابية ولابد ان يكون هناك رأي لمفوضية الانتخابات والبرلمان ووزارة التخطيط بشأن آلية الاتفاق على شكل هذه الدوائر وعددها".

ولفت الى، ان "الرأي السائد اليوم هو تقليل الدوائر الانتخابية وتصبح كل محافظة دائرتين او 3 دوائر باستثناء المحافظات الكبيرة".

وبين البخاتي "في تحالف عراقيون نحن مع ان تمثل كل دائرة انتخابية 4 نواب بخلاف الآخرين حيث رؤيتهم ان يمثل كل دائرة الانتخابية نائباً واحداً وهذا سيكون فيه إسراف وعدد كبير وجهد أكبر لاسيما وان الوحدات الادارية لم يتم تسميتها بشكل واضح وعدد نفوسها وسندخل باشكالات كبيرة".

وأكد، ان "تقنين الدوائر سيحل هذه الاشكالات بان تكون كل محافظة تكون حسب حجمها وتقسم الى 3 او 4 دوائر انتخابية".

يشار الى انه من المقرر ان يعقد مجلس النواب، غداً السبت، جلسته الأولى في الفصل الأول من سنته التشريعية الثالثة بعد إنقضاء عطلته التشريعية.

وستعرض اللجنة القانونية النيابية خلال الجلسة بحسب جدول اعمال المجلس، تقريرها عن حول الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف عراقيون يكشف رؤيته عن الدوائر الانتخابية ويحذر من "إشكالات كبيرة") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف عراقيون يكشف رؤيته عن الدوائر الانتخابية ويحذر من "إشكالات كبيرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).