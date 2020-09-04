ميسي: لن أقاضي نادي حياتي.. وهذه تفاصيل الدراما القاسية

2020/09/04 | 19:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، أنه كان يريد بالفعل الرحيل هذا الصيف عن صفوف البارسا، مشيرًا إلى أن الانهيارالذي مر به النادي كان سبب هذا القرار.وقال ميسي، خلال حواره لموقع “جول” العالمي: “عندما أبلغت زوجتي وأولادي برغبتي في الرحيل، كانت حالة من الدراما القاسية، وبدأتالأسرة بالكامل في البكاء، وأولادي لا يريدون مغادرة

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