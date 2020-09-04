إنتهت الحكاية.. ميسي يعلن البقاء مع برشلونة رسميا

2020/09/04 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن قراره بالبقاء في صفوف برشلونة الإسباني حتى موسم 2020-21.

وكان ميسي قد أرسل فاكس إلى نادي برشلونة، يوم الثلاثاء الماضي، أكد خلاله رغبته في إنهاء تعاقده والسماح بأن يرحل مجانًا عن صفوف الفريق.

وبعد سلسلة من الأزمات بين ميسي وإدارة برشلونة في الفترة الأخيرة، قرر النجم الأرجنتيني البقاء مع البرسا، لأنه لا يريد الدخول في حرب مع النادي الذي يحبه.

واتفق ميسي مع إدارة برشلونة على البقاء في صفوف الفريق، خاصة بعد رفع راتبه السنوي مع الفريق.

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