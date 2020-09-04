الشرطة العراقي يهزم حرس الحدود في ودية القاهرة المصرية

2020/09/04 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الشرطة العراقي بكرة القدم اليوم الجمعة (4 أيلول 2020) الفوز على حرس الحدود المصري 2- صفر، في لقاء ودي جرى بمعسكر الفريق العراقي الاستعدادي في القاهرة المصرية، لدوري أبطال آسيا منتصف ايلول الجاري في الدوحة القطرية.

الشوط الاول انتهى سلبيا بالنتيجة، فيما سجل للشرطة في الشوط الثاني محمد شوكان ومحمد قاسم لينتهي اللقاء عراقيا 2- صفر.

تأسس فريق حرس الحدود سنة 1950، وكان يلقب بـ (السواحل) ويلعب حاليا في الدوري المصري الممتاز وتوج بكأس مصر مرتين وكأس السوبر مرة واحدة، ويحتل حاليا المركز العاشر في الدوري المصري، ولعب آخر 5 مباريات له في الدوري فاز بواحدة وتعادل 4 مرات.





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