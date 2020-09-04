اسعار النفط تواصل الهبوط والخام الامريكي يتكبدها بقوة

2020/09/04 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / واصلت أسعار النفط الخسائر فيما هبط سعر الخام الأمريكي بأكثر من دولار إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 40.33 دولارا للبرميل.وكشفت بيانات رسمية ارتفاع مخزونات نواتج التقطير الوسيطة في سنغافورة وهي مركز لتخزين النفط في آسيا فوق أعلى مستوى في تسعة أعوام.وتعافى النفط من نيسان، حين هبط برنت لأدنى مستوى في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل وسجل الخام الأمريكي لفترة وجيزة قيمة سلبية، لكن خفضا قياسيا للإمدادات منذ مايو تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" و"أوبك+"، يقدم الدعم للأسعار./انتهى8

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