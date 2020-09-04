أبرز مواصفات هاتف سامسونغ المنافس الجديد

2020/09/04 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت سامسونغ توسيع عائلة هواتفها المنافسة لهذا العام، وأطلقت جهازا مميزا بسعر منافس.

ويأتي هاتف Galaxy A21s الجديد بهيكل أنيق من المعدن والزجاج والبلاستيك، وزنه 192 غ، وأبعاده (163.7/75.3/8.9) ملم، محمي من الغبار والرطوبة.

أما شاشة هذا الهاتف فأتت بمقاس 6.5 بوصة، بأبعاد “20:9″، دقة عرضها تعادل (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م.

كما زود الهاتف بمعالج Exynоs 850 مطور بتقنية (8نانومتر)، تردده 2 غيغاهيرتز، وبمعالج رسوميات Mali-G52 MP1.

وتضمن أداءه الجيد في التعامل مع البيانات ذواكر وصول عشوائي 3/4/6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وحصل أيضا على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وعلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق لقطات HDR، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

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