هل تنجح ثورة الأندية والمدربين في فك قيود الكرة العراقية؟

2020/09/04 | 20:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ميثم الحسني لم يتوقف الوسط الرياضي العراقي عن طرح السؤال المثير للجدل..متى تعود الرياضة لطبيعتها؟ وبعد إلغاء عدد من البطولات المحلية بمختلف الألعاب الرياضية وأولها دوري كرة القدم، تطلع الرياضيون العراقيون لاستئناف النشاط علىغرار كثير من البلدان العربية المجاورة، إلا أن أحلامهم تحطمت، مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، وما تبعها من

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