اصابة مدير ملعب كربلاء الدولي وعائلته بفيروس كورونا

2020/09/04 | 20:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

افاد مصدر طبي في كربلاء باصابة مدير ملعب كربلاء الدولي مهند الجراح وعائلته بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “مدير ملعب كربلاء مهند الجراح تأكدت إصابته وعائلته بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج مسحاتهم، وبدأوا بتلقي العلاج في المنزل”.واضاف ان “الجراح يعاني من بعض الأعراض التي جعلته يستخدم الاوكسجين في المنزل مع استقرار في حالته، بيد ان عائلته تتمتع بصحة جيدة وأعراض المرض خفيفة بالنسبة اليهم”.

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