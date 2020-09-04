2020/09/04 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى تحالف عراقيون أن الانفتاح الدولي للعراق عامل مهم، وينعكس إيجاباً على وضعه الداخلي.

عضو تحالف عراقيون، النائب حسن فدعم، وصف زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق بالمهمة والتاريخية، مبينا أن فرنسا دولة مهمة، وهي جزء من ضمن الدول المشاركة بالتحالف الدولي والتنسيق معها مهم لمناقشة تواجد القوات الأجنبية والجوانب الاقتصادية، خاصة وأن هناك اتفاقيات أبرمت بين البلدين من قبل الحكومات السابقة.

وأضاف، أن العراق بدأ يستقر وينفتح على العالم تدريجياً وهذا الأمر سينعكس على الوضع الخدمي وتهيئة فرص العمل، فضلاً عن عودة العراق إلى وضعه الطبيعي على المستوى الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف عراقيون: زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق مهمة وتاريخية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف عراقيون: زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق مهمة وتاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).