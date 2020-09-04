النزاهة النيابية: نرحب وندعم خطوات الكاظمي في محاربة الفساد

2020/09/04 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمساندة البرلمان تستطيع الحكومة تنفيذ منهاجها الوزاري، حيث أعلنت لجنة النزاهة النيابية، دعمها للجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

عضو اللجنة يوسف الكلابي اعتبر في تصريح، تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى خطوة جيدة، لافتا إلى أن هذه اللجنة تنطلق من القانون بعكس الصيغة التي بني عليها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وهي صيغة مخالفة للدستور والقانون، ما جعل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عاجزا عن تقديم أي شيء.

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