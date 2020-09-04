الهجرة: عدد النازحين في العراق يبلغ 291 ألفاً وهناك مبادرة حكومية لعودتهم إلى مناطقهم

2020/09/04 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في احصائية أخيرة لعدد النازحين في العراق، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، عن تسجيل مئة وواحد وتسعين ألف نازح، يتوزعون في سبعة وأربعين مخيما، على الرغم من تحرير المحافظات والمدن منذ ثلاث سنوات.

وكيل الوزارة جاسم العطية، أكد ان نحو ستين الف عائلة نازحة في مخيمات معظمها في دهوك والموصل وأربيل تواجه عقبات أمنية واجتماعية امام العودة الى مناطقها، معلنا عن مبادرة لوزارة الهجرة تتضمن تقديم منحة مباشرة للعائلات التي تغادر المخيمات، لتشجيعها على العودة الى مناطقها بدءا من الشهر المقبل.

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