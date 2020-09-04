2020/09/04 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أوضح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الجمعة، آلية عمل مجلس النواب للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، مؤكداً أن مجلس النواب ماض بتشريع قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.وقال المسعودي في تصريح صحفي ، إن”مجلس النواب سيعاود عقد جلساته في الفصل التشريعي الأول من السنة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون: البرلمان ماضٍ بتشريع قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

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