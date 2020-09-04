2020/09/04 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، عن اتفاق بين كوسوفو وإسرائيل على تطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية.واضاف ترامب أن صربيا ملتزمة بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة في يوليو المقبل.هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يعلن اقامة علاقات بين اسرائيل وكوسوفو المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن اقامة علاقات بين اسرائيل وكوسوفو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن اقامة علاقات بين اسرائيل وكوسوفو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).