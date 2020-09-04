بعد إعلانه بالبقاء.. ميسي يهاجم رئيس برشلونة ويكشف سبب تفكيره بالرحيل

2020/09/04 | 20:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} شن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، هجومًا حادًا على جوسيب بارتوميو، رئيس النادي، مؤكدًا أنه أبلغه بقرار رحيله منذ فترة طويلة.





وقال ميسي، اليوم الجمعة، خلال حوار مع موقع "جول" العالمي: "أخبرت النادي بما في ذلك الرئيس أنني أريد الرحيل، وكنت أخبره بذلك طوال العام، فقد اعتقدت أن الوقت قد حان".

وأضاف: "كنت أعتقد أن النادي بحاجة إلى المزيد من اللاعبين الشباب والجدد، وأن وقتي انتهى..



وشعرت بالأسف الشديد، لأنني كنت أقول دائمًا إنني أريد إنهاء مسيرتي هنا".

وتابع: "لقد كان عاما صعبًا للغاية، عانيت كثيرًا في التدريبات والمباريات وغرفة الملابس، وكل شيء أصبح صعبًا بالنسبة لي، وجاء وقت فكرت فيه في البحث عن طموحات جديدة".

وأردف: "لم يأت القرار بسبب الخسارة ضد بايرن ميونخ (2-8)، بل كنت أفكر فيه لفترة طويلة".

وأكد ميسي: "لقد أخبرت الرئيس، الذي دائمًا قال إنه في نهاية الموسم، يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أرغب في البقاء أو الرحيل..



وفي النهاية لم يف بكلمته".

واستكمل: "بارتوميو طوال الوقت كان يقول لي سنتحدث، ليس الآن، وهكذا..



لكن لم يحدث أي شيء، ولم يعطني أي فكرة عما يقوله لي".

وواصل: "أرسلت الفاكس لإعلان رغبتي في الرحيل رسميًا..



لم يكن الأمر لإحداث فوضى".

وشن الأرجنتيني هجومًا حادًا على الإدارة الكتالونية، قائلًا: "قلت دائمًا إنني أريد البقاء هنا، وأردت مشروعًا لحصد الألقاب..



لكن في الحقيقة لم يكن هناك أي مشروع لفترة طويلة، فهم يتلاعبون ويغطون الثقوب فقط بمرور الوقت..



أما أنا فكنت أفكر دائمًا في رفاهية عائلتي والنادي".

عمار المسعودي

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