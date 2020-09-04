لديكم الله ولدينا آلهة - نبيل علال

2020/09/04 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_علال تلطخت سمعة الله بالدماء عندما اغتالت فِرق الفكر الظلامي أفروديت وأ ديونيسوس وبات الأدب حبيس أمراضه التي تفجرت في أساليب الكتابة تَشَوهات ليست أبعد من صورة الديكتاتور الواحد المحاط بفتاوى شيطانية تُذكر بنعيم الجنة البعيدة بعداً لا حد له وعذاب شديد وقريب للعشاق ، للشعراء الصعاليك ، للراقصات ، لحبيبيتي يوريدس التي فقدت جناحيها في سجون مملكة "قال الله..



قال الرسول" .إن الذين سارعُوا نحو نفي ......





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