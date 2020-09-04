باقة فيسبوكية جديدة رقم: 10- على جدار ثورتنا السورية رقم 295 - جريس الهامس

2020/09/04 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس باقة فيسبوكية جديدة رقم - 10 - على جدار ثورتنا رقم::295حول زيارة ماكرون البلهوان الفرنسي للبنان الشقيق وهو في محنته بعد كارثة تفجيرمرفأ بيروت المسؤول عنها حزب ( ولاية الفقيه الإيراني ) الذي يحتل لبنان وسورية ويقتل شعبهما وينهب ثرواتهما دون حسيب أو رقيب ..فاذا فعل ماكرون الممثل الفاشل الذي يحاول تقليد شجاعة " شارل ديغول " في الحرب العالمية الثانية وبطولة ( جاك شيراك ) عام 2005 بعد إغتيال رئيس ......





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