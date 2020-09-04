بأشراف الكاظمي : الاتصالات تحيل مشروع بوابات النفاذ الدولية لشركة نوكيا

2020/09/04 | 20:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /باشراف ومتابعة السيد رئيس مجلس الوزارء السيد مصطفى الكاظمي احالت وزارة الاتصالات تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية الى شركة نوكيا (NOKIA) احدى اكبر الشركات العالمية المختصة في مجال الاتصالات بعد طول انتظار لهذا المشروع مايقارب الثلاثة عشر عاما .حيث اجتمعت اللجنة المركزية في وزارة الاتصالات برئاسة السيد وزير الاتصالات المهندس أركان شهاب احمد […]

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