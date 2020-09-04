العراق يشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

2020/09/04 | 20:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / شارك العراق عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اعمال اجتماع الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة دولة الكويت.وناقش الاجتماع، الذي رأس وفد العراق فيه وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري بمشاركة السفير العراقي في القاهرة احمد نايف الدليمي، عددا من البنود الرئيسة، منها كيفية التعامل مع تبعات […]

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