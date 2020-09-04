موسكو تؤكد ضرورة تسوية الوضع في بيلاروسيا دون تدخلات خارجية

2020/09/04 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد.

أعلن نائب وزير الخارجي الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، ضرورة تسوية الوضع في بيلاروسيا دون تدخلات خارجية في العملية السياسية في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية:”تم خلال اللقاء بحث آفاق العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وأيضا تم بحث عدد من المسائل الراهنة على الأجندة الدولية، من بينها الوضع في بيلاروسيا.



وركز الجانب الروسي على أهمية تسوية الوضع في بيلاروسيا بواسطة البيلاروس أنفسهم في إطار القانون، وبدون تدخل خارجي في العملية السياسية في البلاد”.

يذكر أنه سبق، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.



وبالإضافة إلى ذلك، وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات فردية على بيلاروسيا لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين، وكما يزعم في الاتحاد الأوروبي، لتزوير نتائج الانتخابات.

وصرح الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن المعلومات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على بيلاروسيا، سيتم نشرها بعد اتخاذ القرار، حيث إن قائمة الأشخاص ما زالت قيد المناقشة.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

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